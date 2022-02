(DIRE) Roma, 21 Feb. – Nuovo stop ai lavori della commissione affari sociali di Montecitorio, dove si vota il Dl covid. L’interruzione arriva dopo la sospensione dei lavori di questa mattina, con lo slittamento alle 16 per discutere della richiesta della Lega di votare la norma per la fine del green pass al 31 marzo, data in cui termina l’emergenza Covid. La Lega non ha accettato di ritirare il testo e continua a chiedere il voto. (Rai/ Dire) 16:19 21-02-22