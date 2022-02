(DIRE) Milano, 21 Feb. – Il sindaco comasco Mario Landriscina ha firmato un’ordinanza con cui dispone la chiusura di tutti i parchi e giardini comunali, del campo Coni di via Canturina, del centro sportivo di via Longoni e di tutti i cimiteri cittadini a partire dalla mezzanotte di oggi. L’ordinanza avrà effetto per tutta la giornata di domani e potrà essere reiterata se non dovessero cessare le cattive condizioni meteo. (Mao/ Dire) 19:14 21-02-22