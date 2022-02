Maturità. Bianchi: Studenti devono avere fiducia in insegnanti

(DIRE) Roma, 21 Feb. – “Abbiamo ascoltato gli studenti. Una richiesta importante era quella di avere una commissione di docenti interni. Per quanto riguarda la preparazione, i giovani devono avere fiducia nei propri insegnanti e nella propria scuola. Insieme troveranno il modo per non avere paura. I ragazzi non hanno bisogno di comprensione ma di ritrovare fiducia nella loro scuola, nei propri insegnanti, in sé stessi. Dobbiamo andare avanti”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervenuto questo pomeriggio in diretta a SkyTg24, commentando le nuove modalità di svolgimento dell’esame di Stato. (Adi/ Dire) 16:20 21-02-22