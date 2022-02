Ucraina. UE: al via forniture di emergenza con Protezione Civile

(DIRE) Roma, 21 Feb. – A seguito di una richiesta di assistenza di emergenza da parte del governo ucraino a causa della minaccia di un ulteriore aggravarsi della situazione, la Commissione europea coordina la consegna di forniture essenziali per assistere la popolazione civile attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE. L’obiettivo, riporta la Commissione in una nota, è sostenere gli sforzi di preparazione dell’Ucraina a tutti gli scenari possibili. Il commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha dichiarato: “L’UE esprime piena solidarietà al popolo ucraino, anche attraverso un sostegno concreto. Non appena l’Ucraina ha chiesto assistenza, ci siamo mobilitati 24 ore su 24 per aiutare le autorità. È in corso un’assistenza immediata della protezione civile. Slovenia, Romania, Francia, Irlanda e Austria hanno già presentato le prime offerte e nei prossimi giorni mi attendo un ulteriore sostegno da parte di altri Stati membri dell’UE. Il sostegno iniziale offerto attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE comprende attrezzature mediche e una stazione medica, tende e generatori elettrici provenienti da Slovenia, Romania, Francia, Irlanda e Austria. Il centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Ue è in costante contatto con le autorità ucraine per inviare assistenza supplementare e l’UE è pronta a fornire sostegno come richiesto”. Dalla nota si apprende che dalla Slovenia arriveranno 1.000.000 di mascherine monouso non mediche, 125.000 paia di guanti in lattice, 125.000 paia di guanti in nitrile, 200 paia di stivali di gomma e 10 gruppi elettrogeni diesel. La Romania fornirà 5.000 confezioni di analgesici, 5.000 confezioni di antinfiammatori, 5.000 confezioni di antibiotici e 840 litri di disinfettanti per il trattamento delle mani Quanto alla Francia, metterà a disposizione 15 tende, 300 tende familiari, 1.500 teli per il terreno, 2.100 coperte e 300 sacchi a pelo, 500 kit igienici, 25 latrine a secco, 3.000 guanti chimici, biologici, radiologici e nucleari, 10.000 guanti in lattice, 50.000 mascherine chirurgiche, 36 scatole di medicinali, ciascuna in grado di curare centinaia di pazienti, e una postazione medica avanzata in grado di curare 500 feriti. L’Irlanda invece predisporrà 10.000 tute protettive, 50.000 mascherine chirurgiche, 2.583 litri di disinfettante per le mani, mentre l’Austria infine darà 50.000 litri di disinfettante per le mani, 9.000 litri di disinfettante per superfici, 50.000 occhiali di sicurezza, 50.000 mascherine e 20.000 guanti non sterili. (Com/Alf/ Dire) 17:27 21-02-22