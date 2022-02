Biesse. L’inaugurazione di “INDIFESA SPORTELLO” di Ascolto contro ogni forma di violenza e di illegalità

Biesse Inaugura per il terzo anno consecutivo “INDIFESA SPORTELLO “di Ascolto contro ogni forma di violenza e di illegalità per gli alunni dell’istituto scolastico Alberghiero di Villa San Giovanni, per i docenti e le famiglie . Biesse Inaugura per il terzo anno consecutivo “INDIFESA SPORTELLO “di Ascolto contro ogni forma di violenza e di illegalità per gli alunni dell’istituto scolastico Alberghiero di Villa San Giovanni, per i docenti e le famiglie .

Biesse dalla parte del territorio e delle periferie.

Giovedì 24 Febbraio ore 11.00 istituto scolastico IPALB Tur , un vero presidio di legalità nella prevenzione di ogni forma di violenza, di disagio e di illegalità.

Finalmente è arrivato il momento che aspettavo da tempo dichiara- la Presidente Biesse Bruna Siviglia-, era uno dei miei obiettivi principali fare qualcosa di importante per i nostri giovani in modo particolare per tutti coloro che hanno bisogno di un supporto psicologico “NESSUNO Escluso Mai”, diceva il grande Don Italo Calabrò attenzionare e accendere i riflettori la dove c’è maggiore necessità di valori e di legalità deve essere prerogativa indispensabile di ognuno di noi. Giovedì 24 Febbraio sarà inaugurato Un vero presidio di legalità contro ogni forma di ingiustizia , di violenza , e di prevaricazione. Uno strumento fondamentale per studenti, le famiglie e gli insegnanti.

Nel corso dell’inaugurazione saranno illustrati nei dettagli gli scopi e le finalità dello sportello di ascolto , sarà presentato inoltre l’intero staff di psicologhe socie Biesse che saranno presenti tutti i giorni all’interno dell’istituto per ascoltare e aiutare gli studenti nel loro percorso di formazione umana e sociale. in questo straordinario percorso educativo. Un grazie particolare alla Preside Dott.ssa Carmela Ciappina per la grande sensibilità, per la straordinaria attrenzione che ha verso i suoi studenti , per la fattiva e preziosa collaborazione, da diversi anni abbiamo siglato un importante protocollo d’intesa che vede lo sportello di ascolto come elemento principale di questo rapporto di cooperazione, oltre tutta una serie di attività volte alla divulgazione dei valori culturali, d legalità e di impegno sociale.

. Ad inaugurare insieme a noi lo sportello di ascolto” In Difesa” Il Colonnello Marco Guerriini Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri

da sempre impegnato nella divulgazione dei valori di legalità e giustizia a sostegno delle giovani generazioni, .testimonial dello sportello di ascolto ” In Difesa ” cinclude la Presidente Biesse Bruna Siviglia Maria Antonietta Rositani donna coraggio ed esempio per tutti noi nel contrasto alla violenza.