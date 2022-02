Calabria. Covid-19: +2.115 positivi rispetto a ieri

Sanita’ – Catanzaro, 22/02/2022

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2225014 (+11.683).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 206774 (+2.115) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5827 (71 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5748 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22051 (21831 guariti, 220 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 11559 (130 in reparto, 11 in terapia intensiva, 11418 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33441 (32566 guariti, 875 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3061 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3036 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18028 (17849 guariti, 179 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14050 (100 in reparto, 8 in terapia intensiva, 13942 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 71975 (71356 guariti, 619 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 11849 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11835 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13151 (13001 guariti, 150 deceduti).

La ASP di Cosenza comunica che “Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio”.

La ASP di Crotone comunica che “Dei 314 casi confermati in data odierna 1 soggetto è stato attribuito al setting Altro/Fuori regione”.

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?27364