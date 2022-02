Covid. Bollettino: 60.029 nuovi casi e 322 decessi

(DIRE) Roma, 22 Feb. – Sono 60.029 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 24.408) e 322 i decessi (ieri 201) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del Ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 12.494.459 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono 153.190. Il numero dei positivi dall’inizio della pandemia sale a 12.554.596, mentre le persone guarite sono 11.109.291. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 603.639, quasi triplicati rispetto ai 231.766 di ieri. Il tasso di positività, ieri pari al 10,5%, oggi scende al 9,9%. Sul fronte del sistema sanitario diminuiscono ancora le terapie intensive: sono 32 in meno (ieri -6) con 82 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 896, e tornano a scendere anche i ricoveri ordinari, 299 in meno (ieri +91), 13.076 in tutto. (Fde/ Dire) 17:24 22-02-22