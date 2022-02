Mafia. 86 Arresti tra Sicilia e Calabria

08.50 – I Carabinieri stanno eseguendo in vasta operazione antimafia in provincia di Messina finalizzata a disarticolare una “importante” famiglia del territorio barcellonese. I militari dell’Arma di Messina stanno eseguendo 86 ordini di custodia (53 in carcere, 28 ai domiciliari, 5 obblighi di presentazione). Le accuse, a vario titolo, per i coinvolti nell’operazione sono: associazione mafiosa, estorsione, scambio elettorale politico mafioso, trasferimento fraudolento di valori, detenzione e porto illegale di armi, associazione finalizzata a traffico di droga, sfruttamento della prostituzione.

