Roma. Palazzo Ferrajoli, allo stilista Anton Giulio Grande il premio Moda Roma Award alla carriera

È stato consegnato lo scorso sabato nei saloni di Palazzo Ferrajoli a Roma il premio Moda Roma Award alla carriera ad Anton Giulio Grande, noto stilista italiano di alta moda conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, dalle mani di Sabrina Prati, titolare di Sabrina Prati Eventi Moda. Grande soddisfazione da parte dello stilista delle celebrity quali Belen Rodriguez, Naomi Campbell, Nina Moric , Alba Parietti, Anna Falchi , Manuela Arcuri che ha dichiarato di essere felice e onorato per il premio alla carriera, e che è uno stimolo per fare e creare sempre meglio, ringraziando gli organizzatori Sabrina Prati e Stefano Raucci ,che da anni sostengono con passione e competenza iniziative legate al mondo della moda. Gli organizzatori del premio hanno dichiarato : ‘ Con gioia e gratitudine premiano un’eccellenza della moda italiana come Anton Giulio Grande che da lustro e valore al Made in Italy in tutto il mondo con il suo immenso talento’.