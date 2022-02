Tribunali, Potenti (Lega): Vittoria. Passa odg su sezioni distaccate isole minori

“Ieri in Aula il Governo ha dato parere favorevole al mio odg sul Dl Milleproroghe con il quale chiedevo l’impegno a mantenere permanentemente le attuali sezioni distaccate dei tribunali sulle isole di Lipari, Ischia ed Isola d’Elba. Trattasi di impegno a valutare da parte del Governo ma, ho ribadito nella sede parlamentare che la chiusura di queste sedi comporterebbe ulteriori disagi a popolazioni già alle prese con le difficoltà di chi vive su un’isola. Non si può rinunciare al mantenimento di queste sezioni perché si metterebbe a rischio l’effettiva accessibilità dei cittadini di quelle comunità isolane al servizio della Giustizia. Il via libera al mio odg è un segnale positivo che ci fa sperare per la continuazione di questo importante servizio per i cittadini isolani”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega e membro della Commissione Giustizia.