Turismo. Comparto a corto personale: a rischio stagione estiva

(DIRE) Napoli, 22 Feb. – “Al comparto turistico mancano tra le 200mila e le 300mila figure lavorative. Serve sviluppare competenze in tempi rapidissimi per essere la top della qualità”.

È quanto sottolineato dal ministro al Turismo Massimo Garavaglia in un recente intervento che ha messo in allarme tutto il comparto. E’ dalla volontà di offrire opportunità ai lavoratori del turismo, in particolare dell’hotellerie-restaurant-café, che nasce Ho.Re.Career Day, organizzato da Gesfor, che si svolgerà a Sorrento il 3 Marzo 2022 al Circolo dei Forestieri. Durante tutta la giornata, a partire dalle 10:00 fino alle 16:30, i lavoratori potranno effettuare dei colloqui con tutte le aziende che offrono posizioni compatibili con la propria professionalità. I profili richiesti sono: Chef, Chef de rang, Commis, Cameriere/a ai piani, Receptionist, Maitre, Pastry Chef, Barista, manutentore, bagnino, lavapiatti, addetti alle pulizie.

Ad ogni azienda sarà dedicato uno spazio esclusivo e riservato dove poter incontrare tutti i candidati e trovare la persone idonea alla mansione offerta. Per partecipare sarà necessario registrarsi in anticipo all’evento cliccando sul link seguente: https://gesfor.intervieweb.it/jobs/career_day_horeca_1190/it “In Italia c’è crisi di manodopera e mancano figure professionali – ha dichiarato Crescenzo Testa, legale rappresentante di Gesfor – Si fa fatica a trovare lavoratori specializzati da inserire nel mondo del lavoro e noi, che operiamo da oltre tot anni nel settore, lo sappiamo bene. La mission aziendale mira a rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e con Ho.Re.Career Day siamo riusciti a creare un importantissimo momento di connessione tra domanda e offerta.

Quella del 3 Marzo – ha concluso – vuole essere una giornata aperta a tutti coloro che cercano un impiego nel settore dell'hotellerie-restaurant-café, giovani ed esperti, che mettendo in campo le proprie competenze, avranno la possibilità di trovare l'offerta di lavoro che meglio si addice alle proprie capacità e caratteristiche".