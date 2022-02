(DIRE) Roma, 22 Feb. – “Io tifo per la pace e il dialogo. Le sanzioni sono l’ultima delle soluzioni, anche perchè non vedo quali interessi abbia la Russia a scatenare un conflitto, perchè la situazione della pandemia ha danneggiato tutti”. Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, a proposito delle sanzioni contro la Russia per il riconoscimento dei separatisti ucraini. “Dobbiamo fare di tutto per evitare la guerra, abbassando i toni da parte di tutti. Io spero che nessuno tifi per la guerra- sottolinea- anche perché l’Italia sarebbe quella a pagare le conseguenze più care. Il caro-energia è devastante adesso, figuriamoci con un eventuale conflitto e con l’interruzione del gas”. (Anb/ Dire) 19:23 22-02-22