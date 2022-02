Ucraina. UE approva sanzioni contro Russia, Von der Leyen: Uniti e pronti

(DIRE) Bruxelles, 22 Feb. – “L’Unione Europea è unita e pronta a prendere ulteriori misure contro la Russia nel caso di un ulteriore escalation, con l’obiettivo rendere difficile al Cremlino una continuazione delle azioni violente”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una dichiarazione pubblica dopo l’approvazione da parte dei ministri degli Esteri europei delle sanzioni contro la Russia per le operazioni militari condotte nella regione ucraina del Donbass. “Abbiamo vietato il commercio tra le due regioni indipendenti e l’Unione Europea come abbiamo fatto dopo l’annessione illegale della Crimea nel 2014 e limitato le azioni governo russo di reperire capitali sul mercato finanziario europeo”, ha affermato il capo dell’esecutivo dicendosi “perfettamente d’accordo” con la scelta del governo tedesco di congelare la certificazione dell’entrata in funzione del gasdotto Nord Stream 2 tra Russia e Germania. (Pis/ Dire) 19:33 22-02-22