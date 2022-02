CNA Federmoda con WeLoveModainItaly alla settimana della moda di Milano

Roma, 23 Febbraio 2022. WeLoveModainItaly è l’appuntamento che CNA Federmoda ha programmato durante la settimana della moda milanese

A Milano, nella sede del Centro Internazionale Brera, Venerdì 25 Febbraio prossimo, una selezione di imprese del settore moda produttrici di capi d’abbigliamento, occhiali e gioielli, verrà presentata alla stampa e agli operatori commerciali.

“WeLoveModainItaly è un format che come CNA Federmoda abbiamo progettato nel 2012, sotto la direzione artistica di Roberto Corbelli, per la promozione delle imprese artigiane e delle PMI – dichiara Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda – un format che debuttò a Tokyo per essere poi replicato in altre sedi internazionali tra le quali Ulaanbaatar, Dubai e Toronto e in Italia in occasione di incontri con buyer internazionali”. “Con WeLoveModainItaly creiamo opportunità di visibilità per le piccole imprese del settore moda. Per quelle imprese che spesso vengono citate come spina dorsale del made in Italy che intendiamo valorizzare al massimo” continua Franceschini.

Atelier Barbara Montagnoli, Casheart, Fabbricatorino occhiali made in Italy, Gaia Caramazza Gioielli, Giovanni Cavagna, JaJo made in Italy, Landi, Maglificio Benacci e Nicoletta Fasani sono i marchi che sotto la regia di Antonio Falanga e Grazia Marino di Spazio Margutta, si presenteranno agli invitati di CNA Federmoda, durante una serata alla quale interverrà Elisa Negro invitata a proporre consulenze sull’Armocromia. Partner dell’iniziativa Valeria Orlando, make-up artist internazionale e fondatrice della linea VOR Make Up, che curerà l’immagine delle modelle.

“Le imprese della moda hanno pagato pesantemente gli effetti della pandemia. – dichiara Marco Landi, Presidente Nazionale CNA Federmoda – Auspicando che anche per il nostro settore si provveda con interventi utili alla ripartenza, come Associazione continuiamo a predisporre progettualità utili a promuovere le piccole imprese verso i mercati e per questo abbiamo definito un importante programma di iniziative lungo tutto il 2022 a supporto dell’intera filiera moda”.