Covid. Gelmini: Condizioni per non prorogare stato emergenza

(DIRE) Roma, 23 Feb. – “Credo che ci siano le condizioni per poter auspicare che non venga prorogato lo stato d’emergenza. La situazione del Paese è in netto miglioramento, dobbiamo essere consapevoli che ciò sta accadendo grazie alla scelta di responsabilità che ha fatto la stragrande maggioranza degli italiani che ha scelto il vaccino. Oggi 37 milioni di italiani hanno avuto anche la terza dose, sono questi numeri che ci consentono di resistere alla quarta ondata. Nonostante molte positività gli ospedali non si sono riempiti, le terapie intensive sono rimaste sotto controllo. Credo che se i numeri continueranno a migliorare non c’è ragione per prorogare lo stato di emergenza, abbiamo messo in sicurezza il Paese e lo abbiamo riaperto. Ora vogliamo dare sostegno al turismo e all’economia”. Lo dice Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, a Rtl 102.5. (Vid/Dire) 10:24 23-02-22