Europa: via restrizioni per viaggi a persone vaccinate

I ministri per gli affari Europei, comunicano che per le persone vaccinate verrà revocata la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali – ma solo in territorio Europeo – ciò vale solo per i cittadini che si sono sottoposti all’ultima dose di vaccino, di 14 giorni. Tutti gli stati membri dell’Unione Europa, dovrebbero abrogare tale restrizione temporanea dei viaggi non fondamentali per le persone che sono guarite dal Sars-Cov-2 , ma considerando come termine non prima i 180 giorni che precedono il viaggio.

A.O