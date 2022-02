Hong Kong: aiuto finanziario per Covid-19

Hong Kong, è in ginocchio, la pandemia covid-19 sembra non fermarsi, i casi aumentano sempre di più e gli ospedali ormai sono al collasso. Il responsabile delle Finanze di Hong Kong ha presentato un pacchetto di aiuti da 170 miliardi di dollari di Hong Kong (alla moneta europea corrispondono a 19,2 miliardi), per risollevare il Paese da questa crisi che non da tregua. Ha già messo in ginocchio l’economia e la vita di molti cittadini, che per via di quest’ultima hanno perso anche persone care intorno a loro.

A.O