Il Comitato di Mosorrofa a Palazzo San Giorgio, il sindaco ff Brunetti: “Partecipazione positiva, proseguire il lavoro già avviato”. All’incontro presenti Assessori e Consiglieri che hanno accolto le istanze rappresentate dai cittadini della frazione collinare. Nella giornata di ieri, il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, insieme all’assessora Giuggi Palmenta ed ai consiglieri comunali Ersilia Andidero, Carmelo Romeo, Franco Barreca e Deborah Novarro, hanno incontrato una delegazione del Comitato di cittadini di Mosorrofa.

La riunione è servita a fare il punto della situazione sulla programmazione che insiste sulla popolosa frazione cittadina e che interessa, principalmente, aspetti legati alla manutenzione viaria, alla distribuzione idrica, all’ex campo sportivo ed all’illuminazione pubblica. Durante i lavori, che si sono svolti in un clima di fattiva collaborazione, il sindaco facente funzioni ha recepito disagi e difficoltà emersi dagli interventi dei cittadini, concordando un sopralluogo, nel più breve tempo possibile, che «possa consentire all’amministrazione di aggredire le emergenze più impellenti».

«Sono soddisfatto per la cordialità e la voglia di partecipazione espressa e dimostrata dai residenti», ha commentato l’inquilino di Palazzo San Giorgio a margine del confronto. «L’occasione – ha aggiunto – ci ha consentito di analizzare, fino in fondo, le azioni già intraprese sul territorio con il sindaco Giuseppe Falcomatà e che puntano a sollevare Mosorrofa da problemi ormai atavici. Soprattutto, l’incontro è servito a raccogliere nuovi spunti dalla viva voce di chi opera, vive e agisce, quotidianamente, in un’area interna ricca di potenzialità».

«Anche su Mosorrofa –ha proseguito Brunetti – l’amministrazione comunale resta vigile e attenta, al netto della complessità e delle difficoltà economiche ed organizzative che, in tutti questi anni, hanno interessato l’Ente. Per questo appare quanto mai fondamentale il raccordo diretto con i residenti che, più di chiunque altro, soprattutto dopo la cancellazione delle circoscrizioni, svolgono un ruolo di controllo importantissimo che ci consente di conoscere fino alle situazioni più articolate e complesse del territorio».

«Con i membri del Comitato – ha detto Brunetti – abbiamo constatato come l’approvvigionamento idrico non sia un grande problema per Mosorrofa, quanto, piuttosto, è sulle condutture che si deve continuare ad operare per alleviare, il più possibile, ogni disagio. Sicuramente, bisogna intervenire per consentire un flusso d’acqua ordinato e costante nelle fontane pubbliche che adornano la frazione e, anche su quello, concentreremo le nostre attenzioni. Per quel che riguarda l’ex campo sportivo, dagli aggiornamenti forniti dall’assessora Palmenta, la buona notizia è rappresentata dalla nomina del Responsabile unico del procedimento che ci fa essere ottimisti sui tempi di realizzazione dell’opera».

«Ad ogni modo – ha concluso il sindaco facente funzioni – presto saremo a Mosorrofa per svolgere un sopralluogo e prendere in consegna, direttamente sul posto, le criticità maggiori sulle quali agire nell’immediato».