Nuovo volo Lamezia-Parigi Orly dall’8 Luglio

Volo da Lamezia Terme per Parigi Orly a partire dall’ 8 Luglio due volte a settimana (Venerdì e Lunedì) effettuato dalla compagnia low cost Transavia France fino al 2 di Settembre. Un altro volo per incrementare l’arrivo dei turisti e per consentire ai calabresi la possibilità di visitare Parigi, che è una delle capitali europee più belle e ricche di storia. Testimonianza di come la SACAL sia attenta allo sviluppo dell’aeroporto di Lamezia Terme. E’ già possibile acquistare i voli per Parigi sul sito internet della compagnia aerea www.transavia.com

