Potenza, scontro frontale tra due auto sulla SS 655

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Palazzo San Gervasio, alle 09 del 23.00 Febbraio, sono intervenuti per incidente stradale sulla S.S. 655 al Km75+300 bivio Montemilone-Palazzo San Gervasio, che ha visto coinvolte una Alfa Romeo Giulietta ed una Volvo XC40. Lo scontro frontale tra i mezzi ha provocato il ferimento dei 2 conducenti soccorsi dal personale del 118 intervenuto con 2 ambulanze e trasportati presso l’ospedale di Melfi. La squadra giunta sul posto con un’autopompa ed un fuoristrada, per un totale di cinque unità, ha messo in sicurezza i veicoli e l’intera area. Sul posto presenti anche i Carabinieri e il soccorso stradale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77945