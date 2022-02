Al sesto summit, il Presidente Vladimir Putin, comunica che continuerà le forniture ininterrotte di gas ai mercati globali. Per il grande stato Russo, prosegue la fornitura di gas. La Russia è destinata a continuare la fornitura ininterrotta di questa risorsa energetica, compreso il gas naturale liquefatto, una buona mossa economica per la Russia. Il Presidente Russo sembra non fermarsi, ampliando sempre di più la sua ascesa, ormai consacrata, nonostante gli aumenti precipitosi su gas e luce su tutta Europa.

A.O