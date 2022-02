Cannibalismo nel primo allevamento di polpi al mondo?

Il primo allevamento intensivo di polpi è ora previsto per l’estate 2022 a Gran Canaria. Gli attivisti per i diritti degli animali sono scioccati. Lo Sportello dei Diritti: “Basta barbarie”

Dal 2023, circa 3.000 tonnellate di molluschi cefalopodi della famiglia Octopodidae verranno allevati, uccisi e venduti ogni anno. Secondo l’associazione contro gli allevamenti di animali (VGT), l’azienda spagnola Nueva Pescanova ha investito diversi milioni di euro nella costruzione del primo allevamento commerciale di polpi sulla Gran Carania. Questa reazione alla crescente domanda internazionale è una catastrofe per gli attivisti per i diritti degli animali in tutto il mondo. Un gran numero di studi mostra che l’allevamento di “Octopus vulgaris” non è una buona idea né per motivi etici né ecologici. Non è stato fino al 2021 dopo che un rapporto della London School of Economics ha rilevato che in realtà non è possibile allevare polpi in modo rispettoso degli animali. Hanno comportamenti complessi e sono territoriali, il che significa che il polpo è solitario e reagisce in modo aggressivo e anche con cannibalismo ad altri membri della stessa specie. Anche l’allevamento di polpi avrebbe un impatto negativo sulle popolazioni di pesci selvatici. Tutti i polpi sono carnivori e devono consumare da due a tre volte il proprio peso nel cibo durante la loro breve vita. Circa un terzo del pesce catturato nel mondo viene attualmente trasformato come mangime per altri animali. I principali consumatori di polpi sono Spagna, Italia, Grecia e Giappone. Indipendentemente da ciò, numerosi ricercatori vogliono anche aver riconosciuto che i polpi hanno una percezione del dolore simile a quella dei vertebrati. Solo per questo motivo, anche loro dovrebbero essere tutelati dalla legge. Per gli animali acquatici, tuttavia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” non ci sono leggi rigorose di protezione e metodi adeguati per una macellazione umana.

Comunicato Stampa Sportello dei Diritti