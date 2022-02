Monza e Brianza: Polizia arresta 30enne nigeriano richiedente asilo per tentato omicidio ai danni di un connazionale

Nel pomeriggio di Martedì 22 Febbraio, poco prima delle ore 14,00 pervenivano alla Sala Operativa della Questura alcune segnalazioni relative ad una violente lite tra due persone all’interno di un appartamento in zona via Casare Battisti, colluttazione nel corso della quale uno dei due contendenti si era armato di coltello ed aveva ripetutamente colpito il rivale.

Sul posto convergevano immediatamente gli agenti della Questura, due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante e due pattuglie della Squadra Mobile, individuando l’appartamento come struttura ospitante cittadini richiedenti asilo.

Qui gli agenti soccorrevano un cittadino nigeriano sanguinante e colpito da alcuni fendenti all’addome e bloccavano l’aggressore, anch’egli cittadino nigeriano. Sopraggiungeva poco dopo un’autoambulanza che trasportava in codice rosso il ferito all’ospedale San Gerardo, ove veniva stabilizzato. Qui si procedeva al ricovero in prognosi riservata a causa delle numerose ferite inferte con un coltello da cucina che avevano interessato l’addome, la schiena e la gamba.

L’aggressore ed i testimoni dell’accaduto venivano quindi accompagnati in Questura per meglio contestualizzare i fatti, accertando come poco prima delle 14 all’interno dell’abitazione dove sono ospitati cittadini richiedenti asilo, per futili motivi riconducibili alla convivenza ed al fatto delle pulizie da fare, tra i due connazionali scaturiva una lite dapprima verbale, che poco dopo degenerava alle vie di fatto, con uno dei contendenti che recatosi in cucina impugnava un grosso coltello con cui colpiva più volte il connazionale. Infatti, sul posto gli agenti delle Volanti, della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica nel corso del sopralluogo rinvenivano e sequestravano l’arma del delitto insanguinata.

Sussistendo la flagranza del reato di tentato omicidio aggravato i poliziotti procedevano all’arresto del 30enne cittadino nigeriano autore dell’aggressione, richiedente asilo e gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona. Al termine delle incombenze di rito, l’arrestato è stato associato alla locale casa circondariale di Monza a disposizione della procedente Autorità Giudiziaria e l’Ufficio Immigrazione della Questura si è attivato in ordine ai profili d’interesse per le conseguenti segnalazioni alla Commissioni Territoriali per i richiedenti asilo.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/MonzaedellaBrianza/articolo/2231621768533b08a322571909