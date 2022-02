Aveva solo 57 anni, Mark Lanegan, cantante, ex leader e Frontman dei Screaming Trees. Band che hanno consacrato la storia del rock e che con le loro canzoni hanno conquistato classifiche e palchi. La sua voce rauca era inconfondibile e il suo atteggiamento ribelle non verrà mai dimenticato. Ancora non sono state accertate le cause della sua morte. Ricordiamo alcuni suoi brani come: No One Knows, River Of Deceit.

A.O