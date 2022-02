Ucraina. NATO: vicini a popolo, condanniamo anche Bielorussia

(DIRE) Roma, 24 Feb. – “Condanniamo con la massima fermezza l’orribile attacco della Russia all’Ucraina, che è del tutto ingiustificato e non provocato. I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati uccisi e feriti e al popolo ucraino. Condanniamo anche la Bielorussia per aver consentito questo attacco. Si tratta di una grave violazione del diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite, ed è del tutto contraddittorio agli impegni della Russia nell’Atto finale di Helsinki, nella Carta di Parigi, nel Memorandum di Budapest e nell’Atto istitutivo della Nato-Russia. Costituisce un atto di aggressione contro un paese pacifico indipendente”. Ecco in una nota stampa la dura condanna del Consiglio Nord Atlantico condanna con fermezza l’attacco della Russia all’Ucraina. “Siamo con il popolo ucraino e il suo presidente, parlamento e governo, legittimi e democraticamente eletti. Manterremo sempre il nostro pieno sostegno all’integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti, comprese le sue acque territoriali”, prosegue la dichiarazione. (Sim/ Dire) 12:24 24-02-22