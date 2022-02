Caro-carburanti, Spena (FI): 80 mln per autotrasportatori sono una prima risposta

“L’intervento immediato del Governo che avevamo sollecitato per alleviare le difficoltà degli autotrasportatori italiani, alle prese con il caro-carburanti, è arrivato. Apprendo con soddisfazione la notizia delle misure aggiuntive per il comparto che saranno inserite nel cosiddetto Decreto Energia. 80 milioni di euro totali destinati ad aiutare gli autotrasportatori a contenere i costi dei rifornimenti (Gas Naturale Liquefatto, AdBlue) e dei pedaggi. Accogliamo con favore anche la decisione di convocare sin da subito un Tavolo delle regole per il confronto imprese-committenza. L’intervento del Governo deve rappresentare una prima risposta in grado di evitare un eventuale fermo nazionale dei tir. Adesso si riavviino subito le attività dove si sono verificati blocchi spontanei: bisogna consentire alla filiera agroalimentare di ripartire a pieno ritmo e scongiurare uno stop delle produzioni su tutto il territorio. Auspichiamo di poter dare ulteriori sostegni ad un comparto fondamentale come quello dell’autotrasporto una volta che il Decreto approderà in Parlamento.” Lo dichiara in una nota Maria SPENA, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera.