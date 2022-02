Firenze. Espulso dall’Italia, fa illecitamente rientro nel nostro Paese con una nuova identità: 30enne georgiano arrestato

L’uomo è indagato anche per un tentato furto in appartamento

Espulso dall’Italia nel 2019 vi avrebbe fatto rientro, non rispettando i termini di legge di 5 anni, con un nuovo passaporto e con nuove generalità: per questo motivo ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino georgiano di 30 anni.

L’uomo, sospettato anche di un tentato furto in abitazione, è stato fermato intorno alle 20.00 dalle volanti della Questura di Firenze in via Mastri, dove un passante aveva segnalato due probabili ladri d’appartamento in azione: uno avrebbe scavalcato il giardino di una casa, mentre l’altro, dopo avergli fatto da scala con le mani, sarebbe rimasto in strada a fare da “palo”.

All’arrivo della pattuglia i due si sono subito allontanati: uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro – quello indicato come “palo” – è stato fermato dagli agenti.

Oltre ad essere denunciato per il reato di tentato furto in concorso, all’esito degli accertamenti sulla sua identità, il 30enne – già noto alle Forze di Polizia sotto altri nomi – è finito in manette per il reingresso illegale nel nostro Paese.