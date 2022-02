Sanità. Ricciardi: Trasformare i piani europei in un grande piano nazionale

(DIRE) Roma, 25 Feb. – “Dall’Europa arriva il più grande programma di ricerca mai varato per la mission Cancer, che si allarga a tutti i settori della sanità pubblica. L’Europa oggi ci chiede di ottimizzare la diagnosi e la terapia, sottolineando il tema dell’equità, perchè in Europa esiste un’enorme inequità anche all’interno degli stessi Paesi. Io onestamente vedo un’eccessiva frammentazione per approcciare questi programmi. In Francia vedo un sistema paese che ha appena varato un piano di 10 anni, un piano nazionale articolato con obiettivi da raggiungere, con metodologie. Il mio suggerimento è cercare di fare la stessa cosa in Italia. Ci vorrebbe un coordinamento nazionale decennale che consenta al nostro Paese di massimizzare le risorse che vengono messe a disposizione. Noi abbiamo tra i più grandi professionisti del settore ma corriamo il rischio di non poterli valorizzare”. Lo dice Walter Ricciardi, Chair of the EU Cancer Mission, intervenendo all’evento “Sconfiggere il cancro: una priorità per l’Italia. Le nuove linee guida del Beating Cancer Plan. Dall’Europa all’Italia strategie per eliminare le diseguaglianze nell’accesso a diagnosi e cure”, organizzato da Beatrice Lorenzin, responsabile del Forum tematico Politica Sanitaria. (Rai/ Dire) 17:10 25-02-22