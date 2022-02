Ucraina: anche l’arte a rischio

Mentre la Russia bombarda, una grande fila automezzi si è formata per le strade dell’Ucraina. Individui costretti ad abbandonare le loro dimore, le loro vite, poiché qualcuno ha minacciato di portargliele via. Per le vie del Paese, il caos urbano è stato sostituito da lunghi silenzi. Non solo il popolo è in pericolo, ma anche il patrimonio artistico! Opere d’arte che risalgano all’Umanesimo, sono a rischio distruzione, da un momento all’altro potrebbero sparire per sempre. Tesori come la Cattedrale di Santa Sofia, una chiesa ortodossa, riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’Unesco, tra i simboli più importanti, per i cittadini ucraini potrebbe essere a rischio. Opere come la Cattura di Cristo, gli esperti ritengono che la tela sia di Michelangelo Merisi, da tutti conosciuto come Caravaggio. Sono tanti e troppi i capolavori che potrebbero svanire per sempre.

A.O