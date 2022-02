Ucraina. Forze armate di Kiev: combattimenti a periferia città

(DIRE) Roma, 25 Feb. – Unità dell’esercito ucraino sono impegnate in combattimenti alla periferia della capitale Kiev, nelle aree di Dymer e Ivankiv, dove stanno avanzando blindati e veicoli militari russi: lo hanno riferito le forze armate nazionali. Nel messaggio, diffuso con un post su Facebook, si aggiunge che per impedire l’avanzata russa è stato distrutto un ponte sul fiume Teteriv. Stando alla versione delle forze armate di Kiev, militari ucraini stanno ancora resistendo in un aeroporto a circa 20 chilometri dalla capitale. (Vig/Dire) 09:37 25-02-22 [FOTO DI REPERTORIO]