L’Eurovision 2022, esclude la Russia dalla gara, una richiesta partita dall’Ucraina. L’European Broadcasting Union, ha accettato la richiesta della TV di stato dell’Ucraina,di squalificare la Russia dalla competizione. La risposta è stata ponderata, e alla fine si è scelta l’esclusione. L’arte dovrebbe unire, non creare disuguaglianze, poiché molti cittadini russi sono scesi in piazza a protestare, per dire no alla guerra.

A.O