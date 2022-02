Kiev resiste all’avanzata russa

08.00 – Continua la guerra in Ucraina. All’alba del terzo giorno La Capitale Kiev cerca di resistere all’avanzata dell’armata russa. Nella notte sono stati diversi i settori ed i quartieri colpiti dai bombardamenti o dai missili dell’esercito di Mosca. In base alla CNN le esplosioni sono stare registrate a Ovest, Nord-Ovest e sud di Kiev. Gli scontri più intensi tra i due eserciti si sono avuti nei pressi dello zoo e nella zona di Vasylkiv. In base a fonti ucraine sarebbero 3.500 i soldati russi uccisi e 200 quelli fatti prigionieri. L’esercito locale non ha nessuna intenzione per il momento di lasciar passare i blindati russi ed i vertici invitano la popolazione ed i soldati alla resistenza. Altre grandi città dell’Ucraina sono sotto attacco. All’alba c’è stata una tregua di circa 45 minuti.

