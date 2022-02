ONU, 100 mila profughi ucraini in fuga verso l’Occidente

La guerra in Ucraina sta generando effetti significativi sulla popolazione civile. Secondo i dati dell’ONU, riferiti a 2 giorni fa, sono più di 100.000 gli ucraini, soprattutto donne e bambini, che stanno lasciando il Paese per ovvie questioni di sicurezza. I flussi maggiori, dopo l’attacco russo, sono diretti verso la Polonia, l’Ungheria, la Slovacchia, la Moldavia e la Romania. La gente ha cercato di raggiungere le frontiere con le automobili dando vita a chilometri di fila ed attese per oltrepassare il confine ucraino.

