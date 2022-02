I Vigili del Fuoco di Perugia, hanno concluso le operazioni d’intervento per il recupero dei due camperisti bloccati a causa di una forte nevicata sul Monte Cucco, nel comune di Gualdo Tadino. Per raggiungerli gli elmetti rossi lungo la SP 224 totalmente innevata hanno utilizzato anche la “fresa”. I due camperisti sono stati trasportati a valle, in una zona sicura, con gli automezzi utilizzati per il soccorso dai Vigili del Fuoco. Sulla zona il Maltempo ha causato diversi problemi.