Ucraina. Biden: Putin voleva spaccare la NATO, risultato è stato l’opposto

(DIRE) Roma, 26 Feb. – “Il mio scopo, sin dall’inizio, è stato essere sicuro di tenere tutta la NATO e l’Europa in accordo, perché spaccare la NATO avrebbe creato un’opportunità nella quale” Vladimir Putin “avrebbe potuto inserirsi, e ciò non è accaduto”. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo dice al commentatore politico e podcaster Brian Tyler Cohen. Se Putin pensava di spaccare la NATO l’alleanza invece si è ancor più unita, “guardate a cosa succede con Finlandia, Svezia, con altri paesi: si sta producendo l’effetto esattamente opposto di quello che voleva”, rileva Biden, “ma ora dobbiamo mantenere la rotta con i nostri alleasti e allo stesso tempo proseguire in termini di aiuti economici e su armamenti all’Ucraina”. (Ran/Dire) 20:06 26-02-22