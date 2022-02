Mosca accetta di negoziare e propone la Bielorussia ma Kiev lo vuole in un altro stato

10.00 – Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha dichiarato che la Russia è pronta a negoziare la pace in Ucraina e lo verrebbe fare in un summit in Bielorussia dove si incontrerebbero le due delegazioni. Una delle quali, quella russa, è già in territorio bielorusso, esattamente nella città di Gomel ed aspetta i colleghi ucraini. Ma da Kiev giunge un no per la sede dell’incontro che il Presidente Zelensky vorrebbe effettuare i una città più “tranquilla”. Varsavia, Budapest, Baku, Istanbul sono alcune delle sue proposte per evitare il meeting in Bielorussia.

FR