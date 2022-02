Reggio Calabria, Parco Lineare Sud. Irrisolto ancora il problema degli scarichi fognari ma non è l’unico …

Non si arrestano le segnalazioni che ci ricordano la situazione in quello che dovrebbe essere il parco Lineare Sud. La zona a mare del quartiere di Gebbione è da tempo un cantiere a cielo aperto e nonostante le precoci inaugurazioni elettorali è rimasto tale. Anzi nel tempo le opere quasi terminate si stanno deteriorando sia a causa degli agenti atmosferici che per opera dei vandali. A questi ultimi è stato dato un freno grazie all’introduzione del personale che vigila ma avevano già costretto alla chiusura della piccola collina verde presente nella zona Nord, divenuta un posto di ritrovo per famiglie e bambini ed avevano devastato completamente la casa del Pescatore.

Attualmente ciò che preoccupa particolarmente i residenti ed i fruitori della zona, anche in previsione della prossima stagione estiva è la presenza degli scarichi delle fogne che arrivano sino sulla spiaggia. Se realmente si vuol fare divenire il Parco Lineare Sud una nuova zona balneare non si può prescindere dalla realizzazione di impianti fognari a norma di legge. La questione dovrebbe stare particolarmente a cuore all’Amministrazione Comunale che però tarda a risolvere il problema nonostante le ripetute denunce di chi ogni giorno è costretto a vivere questa situazione di degrado. I residenti hanno anche “interessato” la magistratura ma la situazione procede in maniera tale che anche per questa Estate non si prospetta nulla di buono.

A questi importanti problemi di carattere strutturale che possono avere un notevole impatto negativo sia sulla salute che sull’ambiente si aggiunge l’incuria, il disordine e l’inciviltà di alcuni che utilizzano la spiaggia e le zone limitrofe di demanio a loro uso e consumo o come pattumiera.

Occorre un controllo anche a carattere dissuasivo da parte delle Forze dell’Ordine nella zona, e qualche nella zona Sud quella dove c’è la fontana di vetro. Di seguito una galleria di foto che testimonia quanto raccontato.

FR