Ucraina. Novelli (FI): Corridoi umanitari per piccoli pazienti oncologici

(DIRE) Roma, 27 Feb. – “La folle offensiva militare scatenata dalla Russia non sta facendo solo vittime ‘dirette’, ma sta causando anche conseguenze devastanti per gli ucraini più fragili e bisognosi di cure, come i piccoli pazienti oncologici o affetti da altre malattie gravi. Un dramma nel dramma che non possiamo ignorare: è necessario aprire da subito corridoi umanitari con priorità assoluta perché i malati di tumore che possono essere trasportati, in primis i bambini, possano uscire dai rifugi e proseguire le loro cure. Il Friuli Venezia Giulia, terra di confine e porta verso l’Est, ha strutture specializzate, come l’IRCCS Burlo Garofolo, che sono certo siano disponibili ad accogliere i piccoli pazienti. Purché si faccia subito: le cure non hanno i tempi dei negoziati”. Lo scrive in una nota Roberto Novelli, deputato di Forza Italia e componente della commissione Affari sociali della Camera. (Com/Tar/ Dire) 16:35 27-02-22