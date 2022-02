Ucraina. Primo Ministro: grati agli amici per l’impegno su Swift

Shmyhal pubblica bandiere Usa, Canada, Italia, Germania e Francia

(DIRE) Roma, 27 Febbraio – L’Ucraina è “grata” ai suoi “amici” europei e americani per l’impegno a escludere alcune banche russe dal circuito internazionale Swift: lo ha riferito oggi il primo ministro Denys Shmyhal, con un messaggio su Twitter. Nel testo compaiono le bandiere di Stati Uniti, Canada, Germania, Italia e Francia. L’apprezzamento di Shmyhal riguarda nello specifico “l’impegno a escludere diverse banche russe dallo Swift, il blocco dei beni della Banca centrale russa e il divieto per gli oligarchi russi di utilizzare i loro asset finanziari sui mercati euroatlantici”. Swift è l’acronimo per Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

Si tratta di un circuito che permette pagamenti di beni, servizi, materie prime e prodotti energetici. Le decisioni europee nei confronti della Russia sono state annunciate ieri sera dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (Dire) 06:44 27-02-22