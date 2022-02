Covid. Bollettino: in calo nuovi casi (17.981) e decessi (207)

(DIRE) Roma, 28 Feb. – Sono 17.981 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 30.629) e 207 morti i decessi (ieri 144) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 12.782.836 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti), mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 154.767. Le persone guarite sono in tutto 11.528.135, mentre quelle in isolamento domiciliare sono 1.088.369. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 198.513 (ieri 317.784 ). Il tasso di positività, ieri al 9,6%, oggi scende al 9,1%. Sul fronte del sistema sanitario, sono 714, ovvero 19 in meno rispetto a ieri, le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Sono 10.851, dunque 17 in meno rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari. Il Lazio è la regione con il maggior incremento di contagi (2.324). Seguono la Calabria (1.613) e la Sicilia (1.606). (Fde/ Dire) 18:39 28-02-22