Malattie rare. Palazzo Madama si illuminerà di azzurro, verde e rosa

(DIRE) Roma, 28 Feb. – Palazzo Madama si illuminerà di azzurro, verde e rosa, dal tramonto di oggi fino all’alba di domani. Il Senato aderisce alla campagna Global Chain of Lights in occasione della Giornata mondiale delle Malattie Rare, promossa in Italia da UNIAMO. Le malattie rare interessano trecento milioni di persone nel mondo, oltre due milioni in Italia, dove una su cinque è un bambino. Anche il Senato vuole unirsi a tutti coloro che in questa giornata promuoveranno l’inclusione delle persone che vivono tale condizione, e accenderanno una luce sulle necessità e i bisogni che quotidianamente affrontano coloro che hanno una malattia rara e i loro familiari. (Com/Vid/ Dire) 10:03 28-02-22