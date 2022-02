Reggio Calabria. Si presenta come una dottoressa dell’INPS ma entrata in casa li deruba

Questa mattina, si è presentata come una funzionaria dell’INPS e si è introdotta nell’abitazione di una anziana coppia nella zona di Reggio Calabria Centro. L’anziana signora le ha aperto la porta di casa e l’ha fatta accomodare. Tratta in inganno anche dalla circostanza che realmente aveva presentato un domanda presso l’Istituto di Previdenza.

La falsa dottoressa dell’INPS, dopo averle fatto ripetute domande relative alla salute ed ai medicinali utilizzati, l’ha fatta allontanare con una scusa e l’ha derubata dei contanti, quei risparmi, che ha trovato a portata di mano. Le aveva chiesto in precedenza pure l’iban per effettuarle, a suo dire, il versamento dell’importo totale dei medicinali utilizzati.

La ladra impossessatasi dei contanti si è dileguata in tutta fretta grazie anche all’iuto di un complice che l’attendeva poco più sopra sulla macchina. A nulla è valso l’intervento di un altro residente che ha tentato di fermala. La signora ha effettuato una denuncia presso i Carabinieri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dell’abitazione in questione. Ormai i contanti trafugati sono probabilmente irrecuperabili ma la speranza è che le Forze dell’Ordine fermino questi individui che vivono truffando i più deboli e che stanno “battendo” la zona di Reggio centro. Una raccomandazione da fare a tutti i nostri anziani, quando qualcosa non appare chiaro chiamate subito i numeri di pronto intervento 112 -113.

FR