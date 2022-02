Tennis. Classifica ATP, Medvedev nella storia: è il numero 1

Berrettini scivola al settimo posto, Dinner fuori dalla TOP 10

(DIRE) Roma, 28 Feb. – Daniil Medvedev da oggi è il nuovo numero 1 della classifica ATP. Il 26enne russo (8.615 punti) ha superato il serbo Novak Djokovic (8.465), che ha tenuto il primo posto nel tennis maschile per un record di 361 settimane totali. Medvedev è il terzo russo a realizzare l’impresa, unendosi a Yevgeny Kafelnikov e Marat Safin. È entrato nella Top 100 nel Novembre 2016 all’età di 20 anni, e nel Luglio 2019 ha raggiunto per la prima volta la Top 10. Il suo primo titolo del Grande Slam lo ha ottenuto agli US Open dell’anno scorso, e in tutto ha vinto 13 titoli a livello di tour, tra cui quattro corone Masters 1000. Nel 2020 ha anche conquistato il trofeo Nitto ATP Finals. Nella nuova classifica ATP, Djokovic scala in seconda posizione, seguito da Alexander Zverev. Sale al quarto posto Rafael Nadal che scavalca Stefanos Tsitsipas. Stesso discorso per Andrey Rublev che si attesta sesto, a discapito di Matteo Berrettini, settimo. Scivola di una posizione anche l’altro azzurro, Jannik Sinner, che è fuori dalla Top 10. (Mem/ Dire) 09:48 28-02-22