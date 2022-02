Ucraina. Macron chiama Putin, chiede stop attacchi contro civili

(DIRE) Roma, 28 Feb. – “Su richiesta del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e alla luce dell’attuale situazione umanitaria” in Ucraina il capo dello Stato francese Emmanuel Macron ha telefonato all’omologo russo Vladimir Putin, per ribadirgli “la richiesta della comunità internazionale di porre fine all’offensiva militare e “la necessità di attuare immediatamente un cessate il fuoco”. A renderlo noto è stato lo stesso inquilino dell’Eliseo sui suoi canali social. Il colloquio tra i due presidenti giunge nel pieno del primo incontro negoziale tra Kiev e Mosca da quando, giovedì scorso, la Russia ha lanciato un’operazione militare su larga scala in Ucraina. La riunione tra le due delegazioni si sta svolgendo in queste ore in un luogo non noto al confine tra Bielorussia e Ucraina. Macron ha riferito di aver detto a Putin di “fermare i bombardamenti e gli attacchi contro i civili, di rispettare le infrastrutture civili”, oltre che “il rispetto del diritto internazionale umanitario, la protezione delle popolazioni civili e la garanzia dell’accesso umanitario”. Il presidente francese ha detto di aver suggerito a Putin di “rimanere in contatto” per evitare che la situazione degeneri. Macron ha anche annunciato nuovi colloqui nel prossimo futuro. (Bri/ Dire) 17:00 28-02-22