Ucraina. Negoziati, Mosca: si possono immaginare posizioni comuni

(DIRE) Roma, 28 Feb. – “Sono stati trovati dei punti rispetto ai quali è possibile immaginare posizioni comuni”: lo ha affermato il capo della delegazione russa ai negoziati con l’Ucraina Vladimir Medinsky, stando a quanto riferisce l’agenzia russa Ria Novosti. L’incontro di oggi era il primo momento di colloquio negoziale tra Kiev e Mosca da quando la Russia ha lanciato giovedì scorso un’offensiva militare su larga scala in Ucraina. Secondo i media russi la riunione si è svolta nella regione bielorussa di confine di Gomel. Questa posizione non è stata però confermata dai media occidentali, che hanno riferito di una località non precisata sempre nei dintorni del confine ucraino-bielorusso. Secondo quanto riferisce il quotidiano Novaya Gazeta sia Medinsky che Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina presente al negoziato, hanno detto che sono previsti prossimi incontri. Secondo Medinsky, rilanciato sempre da Ria Novosti, il prossimo incontro potrebbe tenersi al confine tra Polonia e Bielorussia. (Bri/ Dire) 18:04 28-02-22