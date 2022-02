Ucraina. Salvini: bisogna essere cauti, non stiamo giocando a Risiko

(DIRE) Roma, 28 Feb. – “Bisogna essere cauti quando si parla di bombe, mitragliatrici e nucleare”. C’è in gioco “il futuro del nostro pianeta, dei nostri bimbi. I bambini hanno paura. E la via” è quella “indicata dal Santo Padre: tornare al dialogo”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, ospite di ‘Mattino cinque news’ su Canale 5. “In questo momento- aggiunge- va fermata la guerra. Facciamola la trattativa. Quando ce una guerra la mia unica idea e fermare la guerra. Bisogna stemperare il clima e fermare la violenza. Violenza chiama violenza. Fondamentale è salvare donne e bambini cosa. In questo momento va fermata l’invasione e sul fuoco non si getta benzina, alle armi non si risponde con le armi, si getta acqua”. “Posso dire- prosegue- che preferisco la pace o significa essere strani? Questa non è una guerra simulata e qualcuno parla di guerra nucleare. Ogni scelta va valutata e ponderata. Qua non siamo a Risiko dove lanci dei dadi se ti va bene conquisti un pezzo di Europa mentre se ti va male perdi qualche carro armatino. Qua c’e’ una guerra, una minaccia nucleare. Bisogna agire con lungimiranza, forza, fermezza e con sanzioni. Non vorrei che l’Italia piombasse in guerra e l’Europa tornasse indietro di 80 anni”. (Vid/ Dire) 10:00 28-02-22