Ucraina. Vaccini e assistenza, Lombardia prepara arrivo profughi

(DIRE) Milano, 28 Feb. – Attivare vaccinazioni, verificare scorte, fornire assistenza sanitaria. La direzione generale Welfare della Lombardia, in attesa di indicazioni nazionali, scrive alle Ats e alle Asst per prepararsi all’arrivo dei profughi ucraini. Alle aziende sanitarie del territorio viene richiesto di preparare scorte e organizzare raccordi per garantire a chi scappa dalla guerra “le vaccinazioni contro il Covid, il morbillo, la parotite, la rosolia, l’anti-difterite, il tetano e la pertosse”. La Dg Welfare prescrive poi di controllare il numero di test disponibili per la tubercolosi, di verificare “le relative convenzioni attive” per poterli acquistare e di calcolare il personale disponibile sul territorio. (Iaz/ Dire) 18:44 28-02-22