(DIRE) Roma, 28 Feb. – Via libera unanime del Consiglio dei ministri al nuovo decreto Ucraina. La norma stanzia mezzi e tecnologie militari per sostenere la difesa ucraina e apre la possibilita’ di procedure semplificate per il ricorso a una pluralita’ di fonti energetiche. Il premier Draghi aveva parlato della possibile riapertura delle centrali a carbone, dell’auspicabile aumento del numero di rigassificatori e di un maggiore approvigionamento da fonti rinnovabili. (Rai/ Dire) 16:48 28-02-22