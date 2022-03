Conflitto Russia-Ucraina, la Cina entra nelle trattative diplomatiche

La Repubblica Popolare Cinese si inserisce, nel conflitto tra Russia ed Ucraina, come mediatore nelle trattative per il cessate il fuoco. Wang Yi, Ministro degli esteri cinese, ha fatto una dichiarazione a seguito di una telefonata con Dmytro Kuleba Ministro degli Esteri dell’Ucraina, asserendo che la Cina disapprova il conflitto ed è seriamente preoccupata per i danni ai civili. “La Cina si è sempre dimostrata aperta, trasparente e coerente. Abbiamo sempre sostenuto il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale di tutti i paesi”. La Cina, dunque, ha invitato Russia ed Ucraina a trovare una soluzione politica, esortando le due parti a ridefinire i negoziati, entrando di fatto nelle trattative diplomatiche.

Kuleba ha affermato che “porre fine alla guerra è la massima priorità dell’Ucraina” definendo il suo Paese “aperta a negoziare una soluzione con positività e sincerità”.

In data Venerdì 25 Febbraio, Cina, Emirati Arabi e India hanno fatto un passo indietro, rifiutando di sostenere il documento con il quale la NATO condannava l’operato del governo Russo ai danni dell’Ucraina. Wang Yi, si è espresso dicendo che:” la sicurezza di un Paese non possa essere a scapito della sicurezza di altri Paesi e che la sicurezza regionale non può essere raggiunta espandendo i blocchi militari”

FL