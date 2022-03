Covid. Crotone, chiude hub vaccino di Isola Capo Rizzuto

(DIRE) Reggio Calabria, 1 Mar. – “Chiude definitivamente il centro vaccinale di Isola Capo Rizzuto che era stato aperto lo scorso 4 dicembre in seguito al netto aumento dei contagi Covid – 19, accompagnato da una bassa percentuale di vaccinati sul territorio”. Così la sindaca del Comune nel crotonese Maria Grazia Vittimberga che aggiunge: “In totale, in poco più di tre mesi, sono state somministrate circa 7.000 vaccini tra prime, seconde e terze dosi, il tutto grazie ad una straordinaria cooperazione tra l’ente comunale, il Ministero della Difesa, l’esercito, l’ASP di Crotone e le associazioni di Protezione civile del territorio”. “In queste ultime settimana – conclude – la frequenza si è notevolmente abbassata e pertanto si è deciso per la chiusura”. (Com/Mav/Dire) 17:53 01-03-22